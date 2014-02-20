Меджліс обурений словами спікера Криму про можливе відділення регіону від України

Як повідомила прес-служба меджлісу, Чубаров вважає, що Константинов відкрито запросив російські силові структури втрутитися в кримську ситуацію.

«Щоб не трапилося в нашій державі – це наша країна, це Україна! І тому в такий тривожний час, коли керівники якихось регіонів заявляють про те, що, мовляв, якщо в Києві буде така влада, яка нам не сподобається, ми готові піти на дії з відторгненню території від єдиної України, ці люди скоюють не менший злочин, ніж ті, які стріляють на вулицях Києва, - сказав Чубаров. - У випадку з Константиновим, який як голова ВР АРК, перебуваючи в Москві, зробив цю заяву, я сприймаю як пряме підбурювання, якщо хочете, запрошення російських силових структур до Криму, на кшталт «зробіть щось таке, щоб ми зібрали сесію і проголосили ті рішення, які ми і самі хочемо, і ви чекаєте».

Чубаров заявив, що кримські татари не дозволять реалізувати «заяви» таких політиків як Константинов. «Це політичне шахрайство у важкий для країни період, - підкреслив глава Меджлісу. - Кримські татари просто не дадуть це зробити! Це і наша земля, це земля всіх, хто живе в Криму, у нас іншої Батьківщини немає. Ми будемо в єдиній державі, а такі, як "константинови", приходять і йдуть».

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Глава меджлісу сподівається, що Константинов понесе покарання після того, як в Україні стабілізується обстановка.

За повідомленнями російських ЗМІ, Константинов 20 лютого заявив у Москві, де проводить зустрічі з депутатами Держдуми: «У нас єдиний шлях - у нас їх не два і не три - це денонсація рішення президії ЦК КПРС про передачу Криму. Одна країна передавала (Крим) іншій країні на знак дружби, вічної дружби, тій країні, яка сьогодні називається Україною. Що відбувається з дружбою, ми бачимо. І якщо припиняє існування сама країна, то припиняють відносини всі ті акти, буде вже зовсім інша політико-правова історія».