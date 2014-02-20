У Донецьку на вулицях з'явилися біг-борди з рекламою «Беркута» (фото)
17:00, 20 лютого 2014Політика
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На вулицях Донецька сьогодні з'явилися біг-борди з рекламою спецпідрозділів «Беркут».
У Донецьку з'явилася реклама "Беркута" / фото novosti.dn.ua
Як передає кореспондент УНІАН, на біг-бордах в різних ракурсах зображені бійці «Беркута» і діти, під зображенням перебувають підписи: «Наш спокій за їх спиною!», «Країну собою захищаємо!», або «Захищаємо країну, сім'ю, закон!».
За неофіційною інформацією співробітників рекламних агентств, їх зобов'язали влади міста розмістити дані біг-борди безкоштовно, як соціальну рекламу.
Ще одна реклама "Беркута" в Донецьку / фото novosti.dn.ua
У той же час, у відомстві цю інформацію спростовують.
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