Біля метро "Берестейська" люди організували блокпост.

06:03, 21 лютого 2014
Політика
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Близько ста осіб біля станції метро "Берестейська" люди організували блокпост.

Як повідомляє кореспондени УНІАН, у напрямку центру міста для проїзду відкрито лише одну смугу руху.

Решта смуг перкрита мішками з піском. На барикаді встановили державний прапор.

Активісти поводяться не агресивно. Як повідомив кореспондент, блокпост покликаний зупинити пересування у бік центру тітушок і військової техніки

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