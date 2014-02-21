Біля метро "Берестейська" люди організували блокпост.
06:03, 21 лютого 2014Політика
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Близько ста осіб біля станції метро "Берестейська" люди організували блокпост.
Як повідомляє кореспондени УНІАН, у напрямку центру міста для проїзду відкрито лише одну смугу руху.
Решта смуг перкрита мішками з піском. На барикаді встановили державний прапор.
Активісти поводяться не агресивно. Як повідомив кореспондент, блокпост покликаний зупинити пересування у бік центру тітушок і військової техніки
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