Винних у смертях українців притягнуть до міжнародної відповідальності - Керрі

Про це ідеться у заяві держсекретаря США Джона Керрі.

"Народ України і міжнародне співтовариство притягне до відповідальності винних у тому, що сталося", - цитує Керрі УП.

За його словами, насильство на вулицях Києва викликає в нього почуття "гніву та болю".

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"Народ України заслуговує набагато кращого, ніж безглуздої смерті і страждань на вулицях одного з великих міст Європи", - додав він.

"Насильство має припинитися. Ми однозначно засуджуємо застосування сили проти цивільних осіб з боку сил безпеки, і настійно закликаємо відкликати ці сили", - сказав Керрі.

"Сполучені Штати вже приступили до реалізації санкцій шляхом оголошення заборони на поїздки для тих українців, які відповідальні за насильство", - зазначив він.

Керрі також зазначив, що протестувальники мають реалізовувати свої права мирним шляхом.

Він застеріг від втягування армії в конфлікт: "Ми закликаємо українську армію залишатися вірною своїй неполітичній спадщині та професійним традиціям".

"Немає часу для балансування на межі війни чи трюкацтва. Президент Янукович повинен негайно провести серйозні переговори з лідерами опозиції заради створення нового тимчасового уряду, який буде мати широку підтримку".

"Це - єдиний спосіб почати важкі, але необхідні конституційні та економічні реформи, які потрібні Україні", - зазначив Керрі.