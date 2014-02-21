Українці розблокували пропускні пункти на кордоні з Польщею
12:05, 21 лютого 2014Політика
0
Українці зняли блокади перед усіма раніше перекритими пунктами пропуску на кордоні з Польщею.
Пропускні пункти розблоковані
Про це УНІАН повідомили у прес-службі польських прикордонників.
”Пропуск через усі пункти відбувається нормально. Блокади на дорогах, що ведуть до них, були усунуті”, - повідомила прес-служба, представляючи дані станом на сьогоднішній ранок.
Читайте такожМіндоходів: Блокування митних постів загрожує постачанню продовольства населенню
Як повідомляв УНІАН, українці почали блокувати дороги до пунктів пропуску на кордоні з Польщею в ніч на 19 лютого через черговий сплеск насилля в Києві, де загинули багато активістів.
Певний час були заблоковані 4 із семи чинних ПП на польсько-українському кордоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter