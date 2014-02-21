Мер і міськрада Маріуполя відмовилися підтримати з'їзд Добкіна

Про це повідомляє маріупольський сайт 0629.

Як повідомили виданню в прес-службі міської ради, в Маріуполі не отримували запрошення на участь у з'їзді. А навіть якщо б і отримали, все одно не поїхали б.

Також міський голова Маріуполя заявив, що не підтримує ініціатив, які висуваються в Харкові, зазначили в прес-службі. "Ми за єдину і неподільну Україну", - сказав Юрій Хотлубей.

Нагадаємо, губернатор Харківської області Михайло Добкін на виконання ініціативи всеукраїнської спілки "Український фронт", створеного за активної участі російських організацій, оголосив про скликання депутатів всіх рівнів південно-сходу, півдня України та АР Крим.

З'їзд призначений на 22 лютого.

"За ініціативи Всеукраїнської громадської спілки "Український фронт" 22 лютого в Харкові відбудеться З'їзд депутатів всіх рівнів південно-східних областей, міста Севастополя та Автономної республіки Крим",- сказано в повідомленні, яке розмістив Михайло Добкін в соціальних мережах.

Які саме питання планується обговорити - в повідомленні не уточнюється. Однак у вчорашніх своїх заявах харківський губернатор виступав із закликами від'єднання південного сходу країни, а також перенесення столиці України з Києва в Харків.