З фракції ПР вийшов Кінах і ще 5 депутатів
13:59, 22 лютого 2014Політика
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Турчинов оголосив про вихід з фракції Партії регіонів ще низки депутатів.
Анатолій Кінах вийшов із фракції ПР
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив про вихід із фракції Партії регіонів ще низки народних депутатів.
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Як передає кореспондент УНІАН, це Олександр Єдін, Юрій Гержов, Анатолій Кінах, Олександр Кузьмук, Микола Круглов та Ян Табачник.
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