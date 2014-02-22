З фракції ПР вийшов Кінах і ще 5 депутатів

Турчинов оголосив про вихід з фракції Партії регіонів ще низки депутатів.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив про вихід із фракції Партії регіонів ще низки народних депутатів. Читайте такожЩе один нардеп вийшов з фракції ПР Як передає кореспондент УНІАН, це Олександр Єдін, Юрій Гержов, Анатолій Кінах, Олександр Кузьмук, Микола Круглов та Ян Табачник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter