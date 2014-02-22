Австрія звинувачує Клюєва у відмиванні коштів − ЗМІ

У Австрії провадиться кримінальна справа проти глави Адміністрації Президента України Андрія Клюєва, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляється, розслідування за двома статтями «відмивання коштів» та «зловживання владою» проводить прокуратура, а саме департамент боротьби з економічними злочинами та корупцією. Про це йдеться у відповіді прокуратури організації місцевих українських активістів.

«Ваше подання від 23.01.2014 було перенаправлене до прокуратури Відня з огляду на вже розпочате там провадження», - зазначено у відповіді.

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У шапці листа йдеться про таке: «Прокуратура з економічних злочинів та боротьби з корупцією.

Кримінальна справа. Проти: обвинувачений Андрій Петрович Клюєв, нар. 12.08.1964, укр.

Згідно з: §§ 165, 302 статті Кримінального кодексу Австрії».

У Кримінальному кодексі Австрії стаття 165 називається «Відмивання грошей». Карається позбавленням волі від одного до десяти років. Стаття 302 − «Зловживання владою». Карається позбавленням волі від шести місяців до п’яти років.

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Як свідчать розслідування українських журналістів, у братів Клюєвих в Австрії є низка компаній, які контролюють сонячну енергетику в Україні, а також перелік об’єктів дорогої нерухомості. Згідно з австрійським законодавством, при підозрі у відмиванні коштів, пов'язані банківські рахунки мають бути заблоковані.