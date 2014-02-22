У Хмельницькому померла жінка, яка отримала вогнепальне поранення біля Управління СБУ
17:12, 22 лютого 2014Політика
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Сьогодні померла 72-річна Людмила Шеремет, яка отримала вогнепальне поранення в голову 19 лютого під Управлінням СБУ у Хмельницькій області.
Стрілянина біля СБУ / Денис Кораблев
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні з хірургічної частини Михайло Соболь.
Він зауважив, що стан решти трьох потерпілих - стабільний.
Як повідомлялося, у Хмельницькому мітингувальники 19 лютого зайняли приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області.
Під час штурму УСБУ з вогнепальної зброї було поранено 6 людей.
Керівництво облуправління СБУ взяло на себе відповідальність за вогнепальні поранення людей, які сталися під час штурму приміщення СБУ, і заявило про готовність оплатити лікування.
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