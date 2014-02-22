Глави МЗС Великобританії та Німеччини домовилися допомогти Україні отримати кредит МВФ

Міністри закордонних справ Великобританії і Німеччини домовилися сьогодні підтримати новий уряд України і сприяти виділенню фінансування від Міжнародного валютного фонду.

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Про це на своєму Twitter написав глава МЗС Великобританії Вільям Хейг.

"Домовився сьогодні з міністром закордонних справ Штайнмаєром підтримати новий уряд в Україні та допомогти з отриманням життєво необхідного фінансування від МВФ", - написав він.