Глави МЗС Великобританії та Німеччини домовилися допомогти Україні отримати кредит МВФ
18:22, 22 лютого 2014Політика
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Також міністри погодилися підтримати новий уряд України.
Глави МЗС Великобританії та Німеччини домовилися допомогти Україні отримати кредит МВФ / Wikimedia
Міністри закордонних справ Великобританії і Німеччини домовилися сьогодні підтримати новий уряд України і сприяти виділенню фінансування від Міжнародного валютного фонду.
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Про це на своєму Twitter написав глава МЗС Великобританії Вільям Хейг.
"Домовився сьогодні з міністром закордонних справ Штайнмаєром підтримати новий уряд в Україні та допомогти з отриманням життєво необхідного фінансування від МВФ", - написав він.
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