До Межигір'я всю ніч пропускали бажаючих: у Самооборони не вистачило сил стримати потік людей

Про це розповіли у волинській сотні Самооборони, повідомляє кореспондент "Української правди".

О 17.00 охоронці Межигір'я разом з представниками Самооборони припинили пускати людей на територію.

Як повідомляють представники Самооборони, коли держохорона покинула об'єкт, сил стримувати потік охочих не вистачило і "самооборонці" вирішили дозволити бажають заходити.

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За їх словами, випадків мародерства та зіткнень на території Межигір'я не було.

Вони також підтвердили той факт, що деякі відвідувачі брали собі сувеніри - ручки, халати, і запевняють, що цінні речі ніхто не брав, "тому що їх тут немає".

Разом з тим, інші сотники кажуть, що вночі нова "вишгородська" сотня увійшла до будівлі "Хонка", де могли бути цінні речі.