У Дніпропетровську депутати вимагають відставки голови облради Удода

Про це повідомляється в заяві дніпропетровських депутатів Володимира Горба і Олега Кришина, переданому УНІАН.

"З почуттям подиву спостерігали ми за харківським «з'їздом», де збанкрутілі політики намагалися піти від відповідальності ціною розколу України. До честі земляків, депутати Дніпропетровської обласної ради проігнорували сепаратистський збіговисько. Всі, крім голови облради Євгена Удода", - повідомляється в заяві.

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За словами депутатів, це не перший приклад сумнівної діяльності Удода.

"У ганебних історії з побиттям активістів місцевого Євромайдану, обмотуванням будівель колючим дротом, залученням «тітушок» для розгону мирних демонстрантів голова облради зіграв видну роль", - підкреслюють депутати.

Вони вимагають скликати позачергову сесію облради, засудити поведінку Євгена Удода і зажадати його негайної відставки.

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"Політик, який ставить під сумнів територіальну цілісність країни, не може визначати політику ключовій області", - вважають депутати.

За їх словами, в країні є легітимна Верховна Рада, рішення якої є обов'язковими до виконання в будь-якій точці України.

"Харківська афера з створенням Пісуару-2 провалиться, а її організатори відповідатимуть за законом. Незалежна Україна була і залишиться єдиною і неподільною", - підкреслюють Горб і Кришин.