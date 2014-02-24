Мірошниченко зі сльозами просив вибачення в українців і благав зберегти єдність України

У випуску "ТСН.Тиждень" він пригадав, що на виході з Верховної Ради його зустрів натовп людей, які викрикували йому "заслужені слова".

"Ці рани Україна буде ще довго пам'ятати. Я прошу пробачення. Я прощу пробачення в усіх людей. Коли я виходив з Верховної Ради, люди плакали, кричали заслужені слова. І хоча я абсолютно не мав ніякого відношення до того, що ми бачимо на екранах, але це те, за що всім нам соромно", - сказав Мірошниченко.

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На уточнююче питання, чи розділяє він заяву Партії регіонів про те, що екс-президент Віктор Янукович особисто несе відповідальність за криваві події на Майдані, Мірошниченко відповів не впевнено.

"З етичних міркувань я не хочу зараз давати оцінку Віктору Януковичу. І думаю, що не з моїх вуст має бути дана ця оцінка", - сказав депутат.

Він також закликав Південну і Східну Україну думати про збереження єдності України. При цьому депутат заплакав.

"Я хочу звернутися до всіх мешканців Криму, всіх мешканців сходу, півдня. Шановні наші друзі, сьогодні той день, коли ми не повинні думати про розкол України. Я прошу вас. Ви бачили ці кадри. Україна має лишитися єдиною", - сказав Мірошниченко крізь сльози.