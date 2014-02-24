Закарпатська прокуратура обіцяє проконтролювати, щоб з України не вивезли культурні цінності

Прокуратура Закарпатської області сьогодні заявила про те, що для унеможливлення протиправного вивозу з території України історичних, культурних цінностей та іншого майна, за вказівкою прокуратури області посилено режим пропуску на митних постах краю.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, за вказівкою виконуючого обов`язки прокурора Закарпатської області Андрія Бакая, спільно з працівниками митниці та прикордонної служби з метою недопущення спричинення шкоди державним інтересам організовано посилений режим пропуску «на виїзд» на усіх митних постах краю.

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«Прокуратурою області прийнято вказане рішення з урахуванням того, що у сьогоднішній ситуації існує загроза незаконного вивезення з території країни унікальних пам'яток Музейного фонду України, а також тих, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення», - йдеться у повідомленні прокуратури.

За інформацією відомства, необхідно також звернути особливу увагу на встановлені обмеження щодо переміщення через митний кордон України іноземної валюти та банківських металів без отримання відповідної ліцензії.

«Тому слід забезпечити неухильне виконання Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», а також, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження», - повідомляє прес-служба.