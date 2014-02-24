Адміністрація Президента сьогодні відновить свою роботу - Турчинов

«Я провів відповідну нараду, і Адміністрація вже сьогодні відновить свою роботу», - сказав він.

Крім того, Турчинов повідомив, що дав відповідне доручення здійснити виплати зарплат тим співробітникам Адміністрації, які лишились на своїх робочих місцях, «продовживши виконувати свої посадові обов’язки в інтересах держави».

«Всі інші кошти із зарплатного фонду цієї установи, які передбачені бюджетом, потрібно перенаправити на соціальні програми», - зазначив він.

«Це саме повинно відбутись і в інших міністерствах та відомствах, з огляду на ті умови, в яких ми сьогодні працюємо», - наголосив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00 понеділка, 24 лютого, в АП не було колишнього керівництва.

Як повідомило нашому агентству джерело в АП, кабінети глави АП Андрія Клюєва, першого заступника глави АП Андрія Портнова, заступника глави АП Юрія Чмиря – зачинені. У приймальнях цих посадовців також нікого немає.

За словами джерела, в адміністрації присутні лише заступник глави АП Олег Рафальський. Проте, у коридорах АП була помічена радник Президента Ірина Акімова.

Ситуація всередині будівлі АП – звичайна: рядові працівники перебувають на своїх робочих місцях. До приміщення АП працівники проходять з вул. Інститутської, де в них службові посвідчення перевіряли представники Самооборони Майдану. Державна охорона адміністрації також перебуває на своїх робочих місцях.