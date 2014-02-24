Лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 622 учасникам акцій протесту в Києві - КМДА

За інформацією Департамента охорони здоров’я КМДА, за період з 10.20 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулося 699 учасників масових заходів в центрі столиці. Госпіталізовано 463 особи.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.