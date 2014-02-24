Лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 622 учасникам акцій протесту в Києві - КМДА
20:17, 24 лютого 2014Політика
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Станом на 18.00 24 лютого лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 622 учасникам акцій протесту.
Лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 622 учасникам акцій протесту в Києві - КМДА
/ Фото: Боднарчук Ганна
За інформацією Департамента охорони здоров’я КМДА, за період з 10.20 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулося 699 учасників масових заходів в центрі столиці. Госпіталізовано 463 особи.
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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