Голова Дніпропетровської облради відкликав заяву про відставку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облради.

За інформацією прес-служби, Удод відкликав свою заяву про звільнення з посади голови Дніпропетровської обласної ради, «оскільки вона була написана під фізичним та моральнім тиском, який тривав понад три годин впродовж засідання президії Дніпропетровської обласної ради 24 лютого».

«З метою уникнення ризиків руйнування будівлі, в якій знаходиться апарат Дніпропетровської обласної ради, побиття людей та за умови, що ніхто не постраждає, я написав заяву про відставку», - цитує прес-служба слова Удода.

Читайте такожУ Дніпропетровську депутати вимагають відставки голови облради УдодаТакож Удод заявив, що «не має наміру складати повноваження голови Дніпропетровської обласної ради, оскільки ніколи не здійснював вчинків, за які має бути соромно, сумлінно працював всі ці роки заради області та її громадян та має довіру обіймати цю посаду від сотень тисяч жителів Дніпропетровщини».

Як повідомляв УНІАН, на 25 лютого скликана позачергова сесія Дніпропетровської облради, на якій планується розглянути питання відставки керівництва облради.