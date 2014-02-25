Брок радить Україні не влаштовувати "полювання на відьом", аби не провокувати Кремль

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Брок заявив на прес-конференції під час сесії Європарламенту у Страсбурзі.

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"Важливо впевнитись, що незважаючи на емоції через загибелі і емоції через здобуту свободу і повалення диктатури, все ж нормальні закони та порядок мають бути встановлені. Ми не можемо дозволити вибіркове правосуддя. Ми повинні триматися єдності суспільства, схід і захід (України) мають бути повністю залученими. Не повинно бути полювання на відьом", - сказав євродепутат.

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"Люди, які нині в скорботі, мають докласти неймовірних зусиль для прощення у суспільстві. Ми не повинні дати привід потужному сусіду (Росії) втручатися", - додав Брок.