Жириновський пропонує допомагати українцям російськими паспортами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Жириновський сказав сьогодні, виступаючи в Держдумі Росії.

«Знову наполягатимемо на спрощеному порядку (надання громадянства). Всім росіянам, хто бажає, громадянам Росії паспорт видати негайно прямо в консульствах і посольствах. Я б додав ще й українцям, які бажають стати громадянами Росії. Ось така допомога», - сказав Жириновський.

Читайте такожЖириновський пропонує заборонити гастролі Руслани та Океану Ельзи в Росії

Він нагадав, що вже неодноразово ліберал-демократи закликали видати росіянам паспорти прямо в київському посольстві або харківському консульстві.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого член комітету у справах СНД Ілля Дроздов (фракція ЛДПР) вніс до Держдуми РФ законопроект про спрощену процедуру одержання російського громадянства для громадян України російської національності та членів їхніх сімей.

Читайте такожЖириновський назвав усіх слов’ян ворогами Росії

Документ пропонує скористатися політичною кризою для розв’язання демографічних проблем Росії.

25 лютого голова комітету Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький (фракція ЛДПР) спростовує повідомлення українських ЗМІ про обіцянки російських депутатів за прискореною процедурою видавати паспорти РФ кримчанам.