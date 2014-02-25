Мер Сум та всі його заступники подали у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на позачерговій апаратній нараді об 11.30.

Мінаєв наголосив, що написав заяву за власним бажанням. Наразі заява зареєстрована в канцелярії Сумської міської ради.

Мінаєв проводить останню нараду з керівниками структурних підрозділів міськради та комунальних служб. Він також доручив опечатати кабінет міського голови після того, як забере звідти свої особисті речі.

«Туди ніхто сторонній не повинен заходити. В кабінет повинен зайти новий мер», - наголосив Мінаєв.

Читайте такожСумська міськрада перейменує одну з вулиць міста на честь Героїв Майдану

При цьому він повідомив, що залишає в кабінеті та дарує громаді Сум портрет відомого мецената і цукрозаводчика Івана Харитоненка, пам’ятник якому стоїть у центрі Сум, а кожен сумчанин знає його слова «Любіть Суми, як я їх любив».

Як повідомило УНІАН джерело в міськраді, сьогодні всі заступники Мінаєва написали заяви про звільнення із займаних посад за згодою сторін, що нібито передбачає виплату їм упродовж трьох місяців заробітної плати в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого відбулась позачергова сесія Сумської міськради. Представники громади, присутні в сесійній залі, вимагали від міського голови Мінаєва заяви про відставку з посади і погрожували, що не випустять нікого із сесійної зали, поки не будуть виконані їх вимоги.

Рознервувавшись, міський голова почав курити прямо в сесійній залі та заявив, що питання про його відставку може буде прийняте впродовж двох тижнів на ініційованому їм міському референдумі або, як він сказав, «моя смерть станеться в цьому залі». Крім того, він запропонував прийняти рішення про розпуск Сумської міськради та звернутися до ВРУ з проханням оголошення в місті Суми нових виборів міськради і міського голови.

Пізніше Мінаєв запропонував депутатам міськради звернутися до Верховної Ради України з проханням призначити позачергові вибори Сумської міськради та міського голови 25 травня 2014 року разом із виборами Президента України.

24 лютого, громадськість міста, не допустила міського голову Геннадія Мінаєва на церемонію прощання із загиблим у Києві активістом Олексієм Братушкою. Люди плювали в Мінаєва та кидали в нього яйця, скандуючи «Відставка!», «Ганьба!» та інші гасла. За словами активістів, таку акцію вони влаштували у зв`язку з тим, що Мінаєв за весь час протестних акцій офіційно так і не висловився, яку із сторін громадянського суспільства він підтримує — протестувальників чи владу.

Читайте такожМер Сум запропонував замінити банер із Президентом на композицію з Кобзарем

У понеділок, 24 лютого, також подали у відставку голова Сумської ОДА Ігор Яговдик та голова облради Геннадій Михайленко.

Довідка УНІАН. Геннадій Мінаєв народився 11 жовтня 1963 року в селі Велике Городище Шебекинського району Белгородської області (Російська Федерація) в родині вчителів. Активний учасник помаранчевої революції. У ході президентських виборів наприкінці 2004 р. Мінаєв був одним із організаторів акцій протесту проти фальсифікацій результатів голосування на Сумщині кланом Щербаня – Омельченка. З травня 2005 р. очолював Раду Сумського обласного об’єднання громадян «Громадська ініціатива «Нічний Дозор». А у жовтні 2005 р. став головою правління цього об’єднання. 26 березня 2006 р. обраний Сумським міським головою. Голова Сумського регіонального відділення Асоціації міст та громад України (травень 2006 р. - лютий 2013 р.). 31 жовтня 2010 р. сумчани переобрали Мінаєва, висунутого політичною партією «Рідне місто», на посаду міського голови міста Суми на другий термін. Позапартійний. Одружений, має сина.