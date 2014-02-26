Військові допомагали міліції боротися з протестувальниками - ЗМІ

Про це свідчать документи, надані джерелами Української правди.

Згідно з документами за підписом Начальника Генштабу, Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани, ЗСУ надавали міліції військову техніку с екіпажами, допомогали транспортувати та розміщувати бійців Внутрішній військ.

Так, у телеграмі, відправленій Командувачу сухопутних військ ЗС України та начальнику Тилу ЗС України, йдеться про "розміщення підрозділів Внутрішніх військ на базі об'єднаного збірного пункту Київського міського комісаріату Оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних Сил України". Наказ датовано 12 грудня 2013-го року.

Крім того, наказ №313/12/2 від 18 лютого, коли почався останній спалах протистояння в центрі Києва, регламентує надання МВС 30 одиниць автотехніки для "перевезення особового складу та забезпечення безпеки дорожнього руху".

В рамках антитерористичних заходів передбачалося перебазування до міста Васильків двох вертольотів Мі-8 з резервними екіпажами та одного БАТ-2 (призначений для руйнування та подолання перешкод).

Також військові мали надати міліції три прожектори на вантажівках та одну станцію озвучення. Наказ також датовано 18 лютого.

Крім того, з 10 – 14 лютого мало проводитись перебазування підрозділів десантних військ ЗСУ нібито в рамках проведення навчань. Про кількість військ та маршрту переміщення військ у документі не йдеться.

Як відомо у Міноборони неоодноразово запевняли, що ЗСУ не будуть втручатися у конфлікт.

19 лютого Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Володимира Заману з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, призначивши Юрія Іл'їна.

20 лютого у Міноборони заявили, що готові застосувати силу до радикальних протестувальників.

Цього ж дня Іл'їн наказав низці військових частин перемістити екіпіровані та озброєні групи для розгону Майдану. Джерела УП твердять, що Замана відмовився виконувати цей наказ Лебедєва, і саме тому його, начебто, замінили на Іл'їна.

Приблизна кількість військових, яку планулося залучити, - 2,5 тисячі. Військовим планувалось надати широкі повноваження: затримувати громадян, перевіряти документи, вчиняти обшук, обмежувати рух транспорту, заходити та проникати до житла громадян на підставі підозри про переховування терористів, а також – застосовувати зброю та спеціальні засоби.