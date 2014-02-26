США не підтримують контактів з Януковичем - Держдеп

Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі, пише Газета.ру.

"Він поїхав, він переховується, і ми з ним відтоді не говорили", - сказала Псакі.

Крім того, за її словами, США більше не визнають Януковича президентом України.