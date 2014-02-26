США не підтримують контактів з Януковичем - Держдеп

03:07, 26 лютого 2014
Політика
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США не підтримують контактів з Президентом України Віктором Януковичем, якого Верховна Рада постановила позбавити повноважень Президента України.

пп

Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі, пише Газета.ру.

"Він поїхав, він переховується, і ми з ним відтоді не говорили", - сказала Псакі.

Крім того, за її словами, США більше не визнають Януковича президентом України.

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