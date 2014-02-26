Делегація Канади на чолі з міністром закордонних справ відвідає Україну

Прем'єр Стівен Харпер, якого цитує EFE, сказав: "Канада направить делегацію до Києва, щоб підтримати історичні зміни, що відбуваються у критичний для подальшого розвитку України момент".

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Про це повідомляє Еspreso.tv.

Раніше міністр у справах імміграції Канади Кріс Александер заявив, що Канада готова ввести санкції проти Росії у випадку, якщо та зробить спроби "відновити насильство" в Україні. "Ми пильно стежимо за ситуацією в Україні. Якщо ми виявимо свідоцтва втручання Володимира Путіна, ми будемо діяти рішуче, без всяких сумнівів", - сказав міністр.

Александер додав, що будь-яка спроба відновити насильство буде неприйнятна для українців та їхніх союзників по всьому світу.