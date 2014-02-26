Турчинов взяв на себе обов'язки Верховного головнокомандувача ЗСУ
10:28, 26 лютого 2014Політика
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Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов взяв на себе обов'язки Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Турчинов взяв на себе обов'язки Верховного головнокомандувача ЗСУ
Про це йдеться у відповідному указі №140/2014 від 26 лютого "Про прийняття обов'язків Верховного головнокомандувача Збройних сил України".
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"Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 та статті 112 Конституції України приймаю на себе з цього дня обов'язки Верховного головнокомандувача Збройних сил України", - говориться в указі.
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