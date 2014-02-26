Сікорський закликає українців утриматися від помсти

Про це Сікорський сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Тепер роллю усіх українців повинно бути те, аби кров не пішла на марно, аби не було самосудів та помсти. ЄС буде вирішувати, чи зможе Україна інтегруватися з європейською спільнотою власне на підставі того, як буде давати собі раду із кризою", - сказав міністр.

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"Сутністю європейських цінностей є здатність до компромісу. Це буде тест для нової української політики", - сказав Сікорський.