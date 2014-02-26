Житомирський віце-губернатор Довгих заявляє про погрози підпалити його житло
12:17, 26 лютого 2014Політика
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Житомирський віце-губернатор Ярослав Долгих заявив, що сьогодні вранці невідомий по телефону погрожував підпалити його житло.
Житомирський віце-губернатор Довгих заявляє про погрози підпалити його житло
/ kharkiv.mns.gov.ua
Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив сам Долгих – заступник голови Житомирської облдержадміністрації з гуманітарних питань.
«Мені сьогодні о 9 годині 22 хвилини подзвонили по мобільному телефону і погрожували підпалити житло», - сказав Долгих.
Він уточнив, що вже звернувся з цього приводу до міліції. Цю подію Долгих пов’язує зі своєю політичною діяльністю та останніми політичними подіями в Україні.
Ярослав Долгих є депутатом Житомирської обласної ради (фракція Партії регіонів).
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