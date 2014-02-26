Житомирський віце-губернатор Довгих заявляє про погрози підпалити його житло

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив сам Долгих – заступник голови Житомирської облдержадміністрації з гуманітарних питань.

«Мені сьогодні о 9 годині 22 хвилини подзвонили по мобільному телефону і погрожували підпалити житло», - сказав Долгих.

Він уточнив, що вже звернувся з цього приводу до міліції. Цю подію Долгих пов’язує зі своєю політичною діяльністю та останніми політичними подіями в Україні.

Ярослав Долгих є депутатом Житомирської обласної ради (фракція Партії регіонів).