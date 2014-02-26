У Сімферополі почалися сутички кримських татар і проросійських сил (онлайн-трансляція)

У Сімферополі біля Верховної Ради Криму сьогодні вранці зібралися щонайменше 5 тисяч кримських татар, вимагаючи від влади регіону зберегти цілісність України.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають прапори України, Європейського Союзу, національні прапори кримських татар і скандують «Банду геть!», «Слава Україні!», «Україна!».

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