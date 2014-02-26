За фактом викрадення активіста Майдану відкрили кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, попередньо встановлено, що близько 3-ї години ночі невідомі особи, вибивши вікно, проникли у будинок та викрали чоловіка, потім заштовхали його в автомобіль, який знаходився на подвір’ї, та повезли у невідомому напрямку.

Відомості про подію внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

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Розслідує провадження слідчий відділ Макарівського райвідділу ГУ МВС України у Київській області.

Слідство перевіряє усі версії події, зокрема - хуліганські мотиви, професійна діяльність потерпілого, особиста неприязнь, викрадення через політичні мотиви та інші.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює прокуратура Макарівського району.