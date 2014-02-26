Аваков обіцяє реформувати ВВ та ДАІ

Тимчасово в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що ДАІ і внутрішні війська будуть реформовані.

Про це він заявив на брифінгу в середу, повідомляє Українська правда.

"У нас буде багато зустрічей, присвячених різним актуальним питанням, в тому числі про перетворення Внутрішніх Військ у Національну гвардію", - сказав Аваков.

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"В тому числі перетворення нинішньої системи ДАІ у зовсім іншу систему автоінспекції на чолі з Громадською радою, у якій в тому числі буде брати участь рух Автомайдан", - додав він.

"Це все буде предметом великих дискусій, не чекайте від мене, що я за три дні створю вам повний концепт. Але на рівні анонсів я вам це сказав", - додав Аваков.