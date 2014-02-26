Вітренко заважала роботі Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, інцидент стався під час прес-конференції у Страсбурзі, де відбувається сесія Європейського парламенту.

Після коротких заяв Шульца і Земана ведучий прес-конференції дав слово Вітренко, аби та, як журналіст, поставила запитання. Вітренко заявила російською мовою через перекладача: "За мною та моїми прихильниками вже почалося полювання. Неонацисти вже встановили свій режим в Україні. Будинки неугодних політиків паляться...".

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Шульц намагався перебити Вітренко, сказавши, що прийме її особисто як українського політика, аби вислухати, а Земан російською відповів: "Я був в Україні і зустрічався з Януковичем. І він обіцяв, що підпише Угоду про асоціацію, але не стримав свого слова, а слова треба триматися...".

Шульц погодився, аби Вітренко, як виняток, поставила одне запитання, яке прозвучало так: "Чи "Правий сектор" несе європейські цінності і чи не мають в Україні бути забороні неонацистські партії?".

Земан на це відповів: "З обох сторін були не лише тихі демонстранти, але і радикали. Є ескалація політичної напруги. Я не можу виключити, що деякі демонстранти були не лише радикальною правицею, але і пронацистськими. Зокрема, прихильники Степана Бандери. Але я не думаю, що вони беруть гору".

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Шульц зі свого боку додав: "ЄС зробить все для діалогу з усіма для того, аби запанував мирний, стабільний та демократичний розвиток в Україні. За моєю інформацією, навіть члени "Свободи" були включені в діалог. Якщо вони неонацисти - я не коментую це. Думаю, що Ваші заяви серйозні і я перевірю їх. Моє відчуття таке, що ми маємо залучити всіх у процес, щоб знайти вирішення кризи".