Через конфлікт у Криму до України прибуде представник ОБСЄ

У найближчі два тижні до України прибуде Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин для оцінки ситуації в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ для роботи в Україні, посол Швейцарії в Німеччині Тім Гульдіманн.

Читайте такожПід ВР Криму зібралися до 10 тис. чоловік, всередині адмінбудівлі багато силовиків

«Нас повідомили про ситуацію в Криму. Хочеться відзначити, що ОБСЄ вже була задіяна у питаннях нацменшин 20 років тому. Дуже скоро, протягом двох тижнів, до України прибуде Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Астрід Торс. Природно, по приїзду Верховним комісаром буде оцінена ситуація і запропоновані варіанти залучення ОБСЄ», - повідомив Гульдіманн.