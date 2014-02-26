Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ збирається відвідати Україну

Україну незабаром відвідає представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Дуня Міятович.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу спеціальний представник ОБСЄ для роботи в Україні, посол Швейцарії в Німеччині Тім Гульдіманн.

«Стосовно сфери вільних ЗМІ і вільних медіа, протягом найближчих 10 днів планується приїзд представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Дуні Міятович, для певних заходів, які можуть бути зроблені в цій сфері, яка в світлі виборів та інших моментів є критично важливою», - сказав представник ОБСЄ.

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Крім того, Гульдіманн зазначив, що «Бюро з демократичних інституцій та прав людини, яке займається питаннями виборів і прав людини, планує також розглядати різні заходи щодо роботи у сфері захисту прав людини, враховуючи ті події, які відбувалися протягом останніх двох тижнів».