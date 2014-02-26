У ВР встановили портрети героїв Небесної сотні

Про це повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні до ВР прийшли матері з портретами загиблих у тернових вінках, щоб вшанувати пам’ять Небесної сотні.

З матерями поспілкувалися голова Верховної Ради Олександр Турчинов та голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Турчинов запросив матерів завітати до парламенту, щоб вони з портретів загиблих створили алею Небесної сотні.

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Одна з жінок повідомила, що портрети стоятимуть у парламенті протягом 40 днів.

«Тепер у Верховній Раді є коридор болю материнського. Це буде нагадуванням всім про неприпустимість насилля», - сказав Турчинов, наголосивши, що політики та громадянське суспільство повинні докласти усіх зусиль, аби подібне не повторилося.