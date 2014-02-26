З колонії випустили Павличенка-старшого

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, Павличенка-старшого звільнили із зали Новгород-Сіверського районного суду.

Покарання він відбував у виправному закладі №31, розташованому у Новгороді-Сіверському.

Читайте такожВР звільнила 23 політвязнів, серед яких ПавличенкиЙого звільнено на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів", що була прийнята 24 лютого та передбачає звільнення 23 осіб в країні, у тому числі батька та сина Павличенків.

Довідка УНІАН. 2 жовтня 2012 року Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

Суддя Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

14 січня 2013 року Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просили генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків. Також обвинувачені заявляли, що них застосовували тортури.

23 січня 2014 р. Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних та цивільних справ залишив у силі вирок Павличенкам.