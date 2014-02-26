У Севастополі створюють муніципальний підрозділ міліції «Беркут»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав Олексій Чалий, обраний на мітингу 23 лютого міським головою – головою виконавчого комітету міської ради й призначений позавчора рішенням Севастопольської міської ради головою Координаційного комітету з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста.

Розпорядження Чалого №1 від 26 лютого розміщено на сайті Координаційного комітету з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності Севастополя, що запрацював сьогодні (sevispolkom.info).

У розпорядженні йдеться: «Для підтримки в Севастополі громадського порядку, недопущення протиправних дій, провокацій, масових заворушень і мародерства, сформувати спеціальний муніципальний підрозділ міліції "Беркут". Згідно з повідомленням, виконуючим обов'язки командира підрозділу призначено підполковника міліції Чередниченка.

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Раніше севастопольські Інтернет-ресурси повідомляли, що Чалий готується звернутися до бійців розформованого в Україні підрозділу «Беркут» переходити на службу в севастопольський підрозділ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міліція Севастополя поширила заяву, в якій повідомила, що ніякого насильства стосовно учасників масових акцій застосовано не буде, водночас закликавши утриматися від захоплень адміністративних будівель і блокування автодоріг.

В.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом від 25 лютого ліквідував спецпідрозділ міліції «Беркут».