МЗС Туреччини закликає кримських татар до розсудливості та стриманості

МЗС Туреччини виступає за вирішення кризи в Україні на основі демократичних принципів та консенсусу. Про це йдеться у поширеній сьогодні заяві зовнішньополітичного відомства, пише ИТАР-ТАСС.

"Ми сподіваємося, що політична криза в Україні, яка є нашим сусідом і стратегічним партнером, буде в найближчому часі врегульована на основі демократичних принципів і консенсусу за участю всіх сторін. Зараз очевидна важливість пошуку рішення в рамках конституційної системи, територіальної цілісності і народної єдності", - йдеться в заяві.

Читайте такожТягнибок обіцяє жителям Криму, що їхні мовні права не будуть обмежені

МЗС також прокоментувало й ситуацію в Криму. "Ми також чекаємо від усіх сторін в Автономній республіці Крим, в якій також проживають споріднені кримські татари, розсудливості й поміркованості", - заявило міністерство. Крім цього зовнішньополітичне відомство зазначило, що "Туреччина продовжить підтримувати будь-які демократичні рішення, що грунтуються на законних вимогах народу України".

Фотогалерея "Сутички в Криму"