В Одесі прибрали бетонні блоки, встановлені перед входом в ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, бетонні блоки, які були укладені з тильного боку адміністративної будівлі №1, розібрали.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Одесі почалася безстрокова акція проти Євромайдану. 28 січня на проспекті Шевченка, 4, перед входами до будівлі обласної державної адміністрації з тильного боку встановили бетонні блоки. Блоки підвезли на вантажівці і уклали за допомогою підйомного крана. Голова Одеської ОДА Микола Скорик пояснив необхідність цього заходу можливим штурмом будівлі активістами Майдану.

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18 лютого бетонні барикади розібрали і почали ремонтувати пошкоджені сходи. 19 лютого бетонні блоки були встановлені повторно.