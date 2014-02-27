ОБСЄ закликає владу України відкликати проект про заборону телеканалів

"Я закликаю владу відкинути ініціативу, оскільки це ставить під загрозу плюралізм ЗМІ і йде врозріз з міжнародними принципами та зобов'язаннями ОБСЄ. Я з нетерпінням чекаю свого візиту в Київ наступного тижня, коли ми зможемо обговорити ці питання, а також те, як організація зможе підтримати Україну", - заявила представник організації з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович, виступаючи на міжнародній конференції з питань свободи ЗМІ в Нью-Йорку, передає РИА Новости.

"Конвенція (щодо транскордонного телебачення) не повинна трактуватися врозріз зі свободою ЗМІ. Всі громадяни повинні мати право на отримання всієї доступної інформації незалежно від її джерела, без втручання з боку влади і незалежно від державних кордонів. Тільки так демократичний процес у країні може бути зміцнений", - зазначила вона.

Депутати від партії "Свобода" запропонували тимчасово призупинити в Україні трансляцію теле - і радіоканалів держав, які не підписали Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, - деякі такі ЗМІ, на думку авторів проекту постанови, необ'єктивно висвітлюють події і закликають до сепаратизму.