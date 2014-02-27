В Межигір'ї працювало близько тисячі людей - ЗМІ

Частина людей, головно, доглядальники за тваринами, таки вийшли на роботу, - йдеться у спецвипуску ТСН.

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У Межигірʼї триває паломництво не лише допитливих, а й із колишнього персоналу. Вони повернулися, щоб остаточно піти. Два кухарі вже шукають роботу, прийшли по медичні книжки.

Їхнє майбутнє тут є досить примарним. Згідно з медичними картками, працівники Межигірʼя були оформленні хто де: Управління Державної охорони, державне управління справами, спа салон "Кристал" (власність цивільної дружини Януковича ) і купа інших різних ТОВ.

Тим часом, усі кінологи та ветлікарі за власним бажанням щодня виходять на роботу до розплідника. Кінологи бояться мародерства. У кімнаті на стінах, де були картини зараз є голі цвяхи, а ще, нібито, зникли цуценята.

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Коли Янукович звідси втік, то охорона відпустила всю обслугу. Тому, що тут відбувалося впродовж трьох годин, навряд чи стане публічним. У приміщенні пожежної охорони все перевернути догори дриґом. Сейф відчинений і порожній, людей немає.

На роботу на ферму вийшло двадцятеро людей. Їм виписали нові перепустки і пообіцяли заплатити за лютий. Доглядальник за тваринами отримував 4 тисячі гривень, загалом обслуга до 5 тисяч, кваліфіковані фахівці - ще більше.

Але кажуть, що роботи було багато, а працевлаштуватися теж не просто. УДО перевіряло кандидатів на благонадійнсть. Про місце роботи говорити рідним забороняли і взагалі тут зайва цікавість не віталась.

Відповідно до даних із поліклініки, у Межигір"ї працювала майже тисяча людей. Працівники помітно шкодують, що хід історії повернув саме так. Мовляв, для них та тварин були хороші умови. Обслуга каже, що Віктор Янукович дуже любив тварин. Але чому він інакше ставився до співгромадян - це питання відкрите.