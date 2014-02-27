Переговори Могильова і терористів закінчилися нічим

Представники з їх сторони заявили, що не уповноважені вести переговори і висувати вимоги, повідомила у facebook начальник Управління інформаційної політики Радміну АРК Віолетта Лісіна.

Анатолій Могильов передав свої контактні телефони для подальшої зв'язку з загарбниками.