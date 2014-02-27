СБУ рушає до Сімферопольського району, щоб "перехопити російські БТРи"

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники української спецслужби обдзвонили журналістів телеканалів і повідомили, що прямують сьогодні в село Укромне під Сімферополем, щоб "перехопити російські БТРи".

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"Наші співробітники проведуть певні дії, щоб не допустити порушення громадського порядку", - сказала по телефону УНІАН співробітник прес-групи Кримського управління СБУ.

За даними ЗМІ, у Затишному стоять 7 БТРів, нібито щоб посилити охорону об'єктів Чорноморського флоту Росії, який базується в Криму.

Як повідомляв УНІАН, у Криму невідомі люди в камуфляжі і зі зброєю захопили парламент і уряд Криму. На будівлях підняли прапори Росії. У Сімферополі оголосили вихідний.