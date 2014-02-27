Україна вимагає від Росії термінової консультації щодо ситуації в Криму

27 лютого ц.р. до МЗС України викликано Тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова, якому вручено ноту щодо невідкладного проведення двосторонніх консультацій згідно зі Статтею 7 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, а також ноту з проханням утриматись від пересування поза межами дислокації військових підрозділів ЧФ РФ, тимчасово розташованих на території України, повідомляє прес-служба відомства.

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Окремо було наголошено на тому, що Російська Федерація, як країна – гарант відповідно до Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 р., взяла на себе зобов’язання поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.