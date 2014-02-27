Москаль стверджує, що бійці кримського «Беркута» підняли бунт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

«Беркут» збунтувався. Перекрив два в'їзди - на Чонгар, і другий перекрив в'їзд з боку Армянська”, - сказав депутат.

Він додав, що це кримський, севастопольський “Беркут” і ряд “беркутівців”, які “не згодні були з популістським рішенням, яке зробив Аваков».

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На уточнення, до яких саме дій вдалися “беркутівці”, Москаль сказав: “Виставили кулемети, гранатомети”.

Також він уточнив, що ці позиції бійці “Беркута” зайняли вночі, “разом з тими, хто займав будинок уряду Автономної Республіки Крим та Верховної ради Криму”.

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Москаль висловив думку, що ця ситуація є вкрай загрозливою, і це може закінчитися “в десять або сто разів більшими жертвами, ніж були жертви під час протистояння в Києві”.

Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом від 25 лютого ліквідував спецпідрозділ міліції «Беркут».