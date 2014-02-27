Європарламент нагадав Росії про її зобов'язання щодо України - резолюція

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловлюється підтримка територіальної цілісності України і міститься нагадування Росії, що вона є одним з гарантів непорушності українських кордонів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, резолюція, ухвалена під час сесії Європарламенту у Страсбурзі, розроблена усіма політичними групами депутатів. В ній зазначається, що Росія разом зі США та Великою Британією є гарантом існуючих кордонів України згідно з Будапештський меморандуму 1994 року.

Читайте такожДепутат: Зброї у тих, хто захопив парламенту Криму - на місяць оборони

"(ЄП) нагадує Російській Федерації, що разом з двома іншими згаданими вище країнами вона взяла зобов'язання утримуватися від економічного тиску, спрямованого на підпорядкування своїм власним інтересам", - йдеться у резолюції.

"(ЄП) закликає усі сторони і треті країни поважати і підтримувати єдність і територіальну цілісність України і закликає всі політичні сили всередині України та міжнародні суб'єкти взяти на себе зобов'язання працювати над територіальною цілісністю та національною єдністю України, беручи до уваги культурний і мовний склад країни та її історію", - наголошується у документі.

Також у резолюції міститься заклик до Росії "зайняти конструктивний підхід з тим, щоб створити для України умови, в яких вона отримає вигоду від двосторонніх відносин з ЄС і Росією".

Читайте такожКадиров заявляє, що чеченці готові бути миротворцями у Криму

"(ЄП) наполегливо закликає ЄС і держави-члени вести переговори одним голосом з Росією на підтримку європейських устремлінь України та інших країн Східного партнерства, щоб вони могли вільно вибирати глибину своїх відносин з ЄС", - йдеться в резолюції.

Європарламент також заявив, що положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі не становлять жодних торговельних проблем для Росії, і що Угода про асоціацію не є перешкодою для добрих відносин України з Росією.

"Нестабільність в спільних околицях ні в інтересах ЄС, ні в інтересах Росії, а політичний, економічний або інший тиск є порушенням Гельсінського заключного акта", - говориться в резолюції.

Читайте такожБілий дім закликає поважати територіальну цілісність України - заява

Крім того, євродепутати закликали український парламент і майбутній уряд поважати права меншин в країні і використання російської та інших мов національних меншин.

"(ЄП) закликає ухвалити нове законодавство відповідно до зобов'язань України в рамках Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", - наголошується в резолюції.