Україна має закликати Європу і США заморозити рахунки Януковича та його родини - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко.

Він зазначив, що економічна і соціальна ситуація в Україні є складною. “Захід обіцяє допомогу по реформуванню України. Але ми також можемо дещо зробити для цієї мети - повернути кошти, вкрадені в українців”,, - сказав Кличко.

Кличко наголосив на необхідності звернутися до “Європи та США щодо замороження рахунків Януковича та його родини і повернення цих грошей в бюджет України”.

За його словами, також мають бути повернуті кошти, «які були награбовані іншими, близькими до Януковича колишніми посадовцями». «Це буде по-державницьки і справедливо», - переконаний Кличко.