Україна має закликати Європу і США заморозити рахунки Януковича та його родини - Кличко
14:57, 27 лютого 2014Політика
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Україна має звернутися до Європи та США із закликом заморозити рахунки екс-президента Віктора Януковича та його родини.
Україна повинна закликати Європу і США заморозити рахунки Януковича та його сім'ї - Кличко
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко.
Він зазначив, що економічна і соціальна ситуація в Україні є складною. “Захід обіцяє допомогу по реформуванню України. Але ми також можемо дещо зробити для цієї мети - повернути кошти, вкрадені в українців”,, - сказав Кличко.
Кличко наголосив на необхідності звернутися до “Європи та США щодо замороження рахунків Януковича та його родини і повернення цих грошей в бюджет України”.
За його словами, також мають бути повернуті кошти, «які були награбовані іншими, близькими до Януковича колишніми посадовцями». «Це буде по-державницьки і справедливо», - переконаний Кличко.
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