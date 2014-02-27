Турчинов доручив терміново підготувати новий закон про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час зустрічі з представниками Ініціативної групи "Першого грудня".

За його словами, такий законопроект повинен бути розроблений терміново, "враховуючи ті спекуляції, які відбуваються сьогодні навколо цього питання".

Він доручив профільному комітету створити спільну з мовознавцями, філологами та фахівцями з соціальних питань Робочу групу, для підготовки відповідного закону.

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"Новий Закону "Про мову", який необхідно розробити терміново, на відміну від попереднього, буде повністю збалансованим", - сказав Турчинов.

"В ньому будуть враховані інтереси Сходу і Заходу України, всіх етнічних груп та національних меншин" , - підсумував керівник парламенту.