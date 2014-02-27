Турчинов доручив терміново підготувати новий закон про мови
Голова Верховної Ради, виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов доручив створити Робочу групу для "термінової підготовки нового Закону "Про мову".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час зустрічі з представниками Ініціативної групи "Першого грудня".
За його словами, такий законопроект повинен бути розроблений терміново, "враховуючи ті спекуляції, які відбуваються сьогодні навколо цього питання".
Він доручив профільному комітету створити спільну з мовознавцями, філологами та фахівцями з соціальних питань Робочу групу, для підготовки відповідного закону.
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"Новий Закону "Про мову", який необхідно розробити терміново, на відміну від попереднього, буде повністю збалансованим", - сказав Турчинов.
"В ньому будуть враховані інтереси Сходу і Заходу України, всіх етнічних груп та національних меншин" , - підсумував керівник парламенту.