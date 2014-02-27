Новий прем'єр Криму заявив, що підкорятиметься Януковичу

"Ми вважаємо легітимним президентом Віктора Федоровича Януковича і будемо виконувати його розпорядження", - сказав самопроголошений прем'єр АРК Аксьонов журналістам, повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські інформагентства повідомили про те, що в п'ятницю, 28 лютого о 17.00 за московським часом в Ростові-на-Дону відбудеться прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і він оголошений в розшук.

Таким чином Верховна рада відсторонила Януковича від влади і поклала виконання обов'язків президента України на спікера Олександра Турчинова.

У свою чергу Янукович виступив з відеозверненням, в якому заявив, що залишається законно обраним главою держави, а в країні є всі ознаки державного перевороту.

Москва вважає, що легітимність рішень Верховної ради викликає сумніви.

Політична криза вибухнула в Україні наприкінці листопада 2013 року, коли Кабмін оголосив про призупинення євроінтеграції країни . Масові акції пройшли по всій Україні і в січні вилилися в зіткнення активістів з міліцією.

Масштабні вуличні заворушення відновилися в Києві 18 лютого, в результаті загинули більше 80 людей, більше 800 постраждали.