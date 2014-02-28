Вибори президента України у травні не забезпечать легітимність нової влади - Жириновський

«Ні, вони (вибори в травні) незаконні. Президент України не підписав указ про їх призначення. Він сказав наприкінці року, можливо, будуть оголошені дострокові вибори. А поки незаконний уряд у Києві, яка легалізація?» - заявив Жириновський, повідомляє РИА Новости.

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Він додав, що законним президентом України залишається Віктор Янукович.