Рада відмовилася відключати російські телеканали

Про це повідомляється на сайті української Телекомунікаційної палати (ТПУ).

Як відзначили представники ТПУ, документ викликав різку критику з боку медіаспільноти, тому запропоновано відмовитися від його розгляду. «Висловлюємо сподівання, що подібні ініціативи депутатів, які істотно зачіпають права людини і впливають на ринок, надалі будуть прийматися із залученням інститутів громадянського суспільства», - йдеться в повідомленні палати, пише Lenta.ru.

Проти законопроекту раніше висловилися і в низці міжнародних організацій. Так, наприклад, відкликати ініціативу закликало керівництво ОБСЄ. Керівник комітету ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович (Dunja Mijatovic) заявила, що прийняття Радою такого обмежувального документа поставить під загрозу плюралізм і свободу ЗМІ в цілому. «Громадяни повинні мати право на отримання всієї доступної інформації незалежно від її джерела і без втручання з боку влади», - зазначила Міятович.

Заборонити трансляцію і ретрансляцію в Україні іноземних (у тому числі російських) теле - і радіоканалів в кінці лютого запропонували депутати ВО «Свобода».

Потрапити під обмеження повинні були всі ЗМІ, які зареєстровані в країнах, які не затвердили Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Крім Росії, конвенцію досі не ратифікували також в Швеції, Нідерландах, Монако, Люксембургу, Данії, Бельгії та ряді інших країн.

Україна підписала документ ще в 1996 році, проте ратифікований Радою він був лише в березні 2009-го.