Глава МЗС Туреччини завтра відвідає Україну

12:35, 28 лютого 2014
Політика
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Сьогодні очільники МЗС України та Туреччини обговорили розвиток ситуації в Автономній Республіці Крим під час телефонної розмови.

Ахмет Давутоглу завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу 1 березня відвідає з візитом Україну.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сьогодні в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів телефонну розмову з керівником зовнішньополітичного відомства Туреччини Давутоглу.

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Співрозмовники обговорили сучасне внутрішньополітичне становище в Україні та на кордонах нашої держави, а також розвиток ситуації в Автономній Республіці Крим.

Дещиця запросив Давутоглу здійснити візит в Україну. Домовлено продовжити діалог з цих питань 1 березня в Києві, поінформували в МЗС України.

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