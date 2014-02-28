Глава МЗС Туреччини завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу 1 березня відвідає з візитом Україну.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сьогодні в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів телефонну розмову з керівником зовнішньополітичного відомства Туреччини Давутоглу.

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Співрозмовники обговорили сучасне внутрішньополітичне становище в Україні та на кордонах нашої держави, а також розвиток ситуації в Автономній Республіці Крим.

Дещиця запросив Давутоглу здійснити візит в Україну. Домовлено продовжити діалог з цих питань 1 березня в Києві, поінформували в МЗС України.